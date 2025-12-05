Addio a Sandro Giacobbe aveva 75 anni

Sandro Giacobbe, cantautore genovese di 75 anni, è morto il 5 dicembre 2025 nella sua casa di San Salvatore di Cogorno, in Liguria, dopo una lunga battaglia contro un tumore alla prostata diagnosticato oltre un decennio fa. La notizia è stata annunciata in diretta durante la trasmissione La Volta Buona su Rai 1 da Caterina Balivo, che . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Addio a Sandro Giacobbe, aveva 75 anni.

