Addio a Mabel Bocchi Una vita in contropiede e gli scudetti dei diritti

Le imprese del basket sono quelle che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico in gioventù, le imprese dalla donna, però, sono quelle che l’hanno resa di più un’icona dei diritti del mondo femminile. Perché Mabel Bocchi, scomparsa ieri all’età di 72 anni, lungo tutto il suo percorso è stata una vera e propria ribelle, come amava definirsi. Una donna di grande personalità, attenta ai diritti dei più deboli, abituata a fare "fatti" piuttosto che solo parole di circostanza. Si batté senza timori per migliorare le condizioni economiche e sanitarie per le atlete e fu tra le prime a sollevare il tema della disparità di trattamento tra uomini e donne nello sport sia nelle differenze economiche, ma anche nel poter accedere alla terapie mediche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Addio a Mabel Bocchi. Una vita in contropiede e gli scudetti dei diritti

Approfondisci con queste news

Addio Lba a Mabel Bocchi stella anni Settanta del basket femminile - facebook.com Vai su Facebook

#Juorno #MabelBocchi, addio alla #leggenda del #basket #femminile italiano. #Icona sul #parquet e nella #vita Vai su X

Addio a Mabel Bocchi. Una vita in contropiede e gli scudetti dei diritti - Le imprese del basket sono quelle che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico in gioventù, le imprese dalla donna, ... Da sport.quotidiano.net

Addio all’icona Mabel Bocchi. Prima donna del basket italiano - Una giocatrice inedita per i suoi tempi, un esempio per tutte, come la ricorda Dino Meneghin: per la sua tecnica, per ... Lo riporta ilmessaggero.it

Addio a Mabel Bocchi, la pioniera del basket femminile - Mix di genio sportivo e scelte personali sfacciate: la storia di Mabel Bocchi è un vero romanzo da leggere tutto d'un fiato ... Da iodonna.it

Addio Mabel Bocchi, icona del basket e volto Rai: le cause della morte e la malattia - La leggenda del basket italiano e conduttrice negli anni ’80 de la Domenica Sportiva è scomparsa oggi all’età di 72 anni: la notizia delle ultime ore. Da libero.it

Basket in lutto, addio a Mabel Bocchi: la cestista azzurra aveva 72 anni - E' morta all'età di 72 anni Mabel Bocchi, icona del basket femminile italiano, considerata la più grande cestista azzurra di tutti i tempi. Come scrive tuttosport.com

Addio a Mabel Bocchi, la donna che ha cambiato il basket (e la tv) italiana - Dalla palla a spicchi alla tv: Mabel Bocchi è stata campionessa, attrice e prima commentatrice tecnica donna alla Domenica Sportiva, battendosi per dignità e riconoscimento delle sportive. Scrive famigliacristiana.it