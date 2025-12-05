Addio a Liliana Pandullo storica colonna della Cgil friulana

Triestina di nascita ma friulana d’adozione, Liliana Pandullo è scomparsa ieri a Udine all’età di 98 anni. La sua vera patria, come amava ricordare, è stata quella della militanza nella sinistra e nel sindacato: un impegno iniziato giovanissima all’Inam di Trieste, dove entrò appena diplomata, e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

