Addio a Liliana Pandullo storica colonna della Cgil friulana
Triestina di nascita ma friulana d’adozione, Liliana Pandullo è scomparsa ieri a Udine all’età di 98 anni. La sua vera patria, come amava ricordare, è stata quella della militanza nella sinistra e nel sindacato: un impegno iniziato giovanissima all’Inam di Trieste, dove entrò appena diplomata, e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
