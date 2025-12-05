Addio a Frank Gehry l' archistar del Guggenheim Museum Bilbao

Frank Gehry, uno dei giganti dell’architettura contemporanea, è morto a 96 anni nella sua casa di Santa Monica dopo una breve malattia respiratoria. Celebre per le vele svolazzanti di titanio che hanno rivoluzionato i panorami urbani da Los Angeles a Bilbao, Gehry è stato un Borromini del Ventesimo secolo: uno scultore, oltre che un architetto, i cui capolavori, per forza viscerale e capacità. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Addio a Frank Gehry, l'archistar del Guggenheim Museum Bilbao

