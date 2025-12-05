Addio a Claudio Rispoli dj Mozart il figlio | E’ stato il babbo di un’intera generazione di deejay

Ravenna, 5 dicembre 2025 – È stato il maestro di una intera generazione di dj. Claudio Rispoli, in arte dj Mozart, se ne è andato ieri mattina nella sua casa di Boncellino, frazione di Bagnacavallo, a 67 anni. Le sue condizioni di salute erano precarie da anni e negli ultimi tempi si erano aggravate per effetto di un carcinoma che aveva intaccato oltre al fegato anche i polmoni. Ieri mattina non si è sentito bene, continuava a tossire. La moglie Rita lo ha seguito in bagno ed improvvisamente, si è accasciato senza vita davanti ai suoi occhi. Chi è Tredici Pietro: il padre, la data all’Estragon di Bologna e Sanremo Alla consolle del Paradiso, del New Jimmy e della Baia degli Angeli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Claudio Rispoli dj Mozart, il figlio: “E’ stato il babbo di un’intera generazione di deejay”

