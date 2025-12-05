Addio a Cary-Hiroyuki Tagawa | morto a 75 anni lo Shang Tsung di Mortal Kombat

L’attore giapponese-americano Cary-Hiroyuki Tagawa è morto giovedì 4 dicembre a Santa Barbara, in California, all’età di 75 anni. La causa della morte pare sia da attribuire a diverse complicazioni da un ictus. Quando Tagawa è morto era circondato dalla famiglia, inclusi i figli. La sua manager Margie Weiner lo ha ricordato così: « Cary era un’anima rara, generosa e devotata al mestiere. Il nostro rapporto era diventato familiare ». Lascia la moglie Sally, i figli Calen, Brynne e Cana e due nipoti. La notizia è stata confermata da Deadline. Per milioni di fan Cary-Hiroyuki Tagawa rimarrà per sempre Shang Tsung, il carismatico e letale stregone del cult Mortal Kombat (1995), ruolo che ha ripreso nel sequel del 1997, in Mortal Kombat 11 (il videogame come voce) e nella serie web Mortal Kombat: Legacy. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Addio a Cary-Hiroyuki Tagawa: morto a 75 anni lo Shang Tsung di Mortal Kombat

