Addio a Cary Hiroyuki Tagawa l' attore di Mortal Kombat morto per un ictus

Si è spento all'età di 75 anni l'attore giapponese Cary Hiroyuki Tagawa, che i più conoscono grazie a Mortal Kombat, il film del 1995 dove l'attore interpretava il personaggio di Shang Tsung, di cui è tornato a vestire i panni anche nelle trasposizioni videoludiche. Cary Hiroyuki Tagawa è morto nella sua casa a Santa Barbara, in California, a seguito di complicazioni legate a un ictus. A dare la notizia della sua dipartita è stata la sua famiglia. Nato a Tokyo il 27 settembre 1950 da un'attrice giapponese, Mariko Hata, e da un soldato nippo-americano dell'esercito degli Stati Uniti: fluente in giapponese e inglese, le lingue dei suoi genitori, il futuro attore parlava anche russo, coreano e spagnolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Cary Hiroyuki Tagawa, l'attore di Mortal Kombat morto per un ictus

