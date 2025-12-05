Addio a Abdon Pedretti il re dei trasporti nautici | aveva 95 anni
Si è spento a 95 anni Abdon Pedretti, imprenditore storico dei trasporti eccezionali e figura di riferimento internazionale nel settore dei trasporti nautici. Nato a Sasso Marconi il 19 febbraio 1930, di nazionalità italiana, risiedeva a Monte San Pietro (Calderino). Definito da chi lo ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
