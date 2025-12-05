L’aria nello studio di Amici non è mai stata così elettrica. Tra sfide serrate, giudizi taglienti e ospiti chiamati a valutare i talenti della scuola, questa volta a finire sotto i riflettori non sono stati gli allievi, bensì due protagoniste indiscusse del mondo della danza. Alessandra Celentano e Anbeta Toromani, da sempre simboli di rigore, tecnica e un legame profondo nato proprio nella scuola di Maria De Filippi, avrebbero dato vita a uno scontro che in pochi si sarebbero aspettati. E quando si incrina un rapporto così solido, l’interesse del pubblico sale alle stelle. Amici, è scontro tra Alessandra Celentano e Anbeta Toromani. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ad Amici il clima si fa caldissimo: due professioniste litigano di brutto, volano parole pesanti