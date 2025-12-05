Acuto di Pignatti salgono Jendoubi e Montanari
A tre giornate dalla fine dell’anno solare, che sancirà il bomber del 2025 per quello che riguarda le squadre di pallavolo minore modenese, arriva la spallata forse decisiva: la piazza Matteo Pignatti, ormai una certezza della Stadium Mirandola, che si porta a casa il terzo "trentello" nelle prime otto giornate di stagione regolare. Record. Per il 20enne opposto mirandolese, che prosegue la consolidata tradizione dei "bracci pesanti" della Bassa, si tratta del terzo successo di tappa in otto gare, il quarto dell’anno 2025, insieme al successo ottenuto il 27 aprile della passata stagione, ed il quinto in totale nella classifica generale dei plurivincitori di tappa, dominata da Marcello Andreoli, quest’anno alla Kerakoll Sassuolo con 20 vittorie, davanti a Francesco Ghelfi della National Villa d’Oro con 16, e Chiara Ferrari con tredici, tornata quest’anno in campo con la maglia della Softech Artiglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
