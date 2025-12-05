Acquisto di Warner Bros da parte di Netflix preoccupa gli esercenti per l’impatto sul cinema

La recente acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix ha suscitato molteplici reazioni all’interno del settore cinematografico, generando un acceso dibattito tra gli operatori e le associazioni di settore. Questa operazione rappresenta un cambiamento di grande impatto, con implicazioni rilevanti sia per la distribuzione cinematografica sia per l’andamento del mercato dell’home entertainment. Di seguito, vengono analizzate le principali dichiarazioni, le preoccupazioni e le posizioni ufficiali relative a questa acquisizione, con particolare attenzione alle prospettive di crescita e alle criticità percepite. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Acquisto di Warner Bros da parte di Netflix preoccupa gli esercenti per l’impatto sul cinema

