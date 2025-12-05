Acqua a catinelle nel Foggiano | rovesci intensi e nuova allerta meteo
Il peggio è passato, ma il maltempo che da alcuni giorni imperversa su tutta la Puglia non mollerà la provincia di Foggia, segnatamente il Gargano e le Isole Tremiti, almeno fino alle 12 di domani 6 dicembre, quando scadrà l'ultima allerta meteo diramata dal dipartimento della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Capitanata nella morsa del maltempo, ancora temporali e corsi d'acqua in crescita: allerta arancione sul Tavoliere - Allerta gialla per rischio idrogeologico rinnovata in tutta la Puglia fino alle 14 di domani. Segnala foggiatoday.it