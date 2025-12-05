Acido sulla ex per il giudice non tentò sfregio perché si poté lavare

Il liquido utilizzato era "inidoneo" a provocare "in concreto" il danno, perché nel locale era "possibile risciacquare immediatamente la cute colpita senza attendere i circa quindici minuti necessari per la cristallizzazione della lesione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Acido sulla ex, per il giudice "non tentò sfregio perché si poté lavare"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Jake La Furia, nome noto nel rap italiano e oggi giudice di X Factor, non ha usato mezzi termini durante la conferenza stampa per la finale del talent. Alla domanda sul perché i vincitori delle ultime edizioni del programma sembrino svanire nel nulla, il rapper - facebook.com Vai su Facebook

Acido sulla ex, per il giudice "non tentò sfregio perché si poté lavare" - Il liquido utilizzato era "inidoneo" a provocare "in concreto" il danno, perche nel locale era "possibile risciacquare immediatamente la cute colpita senza attendere i circa quindici minuti necessari ... Lo riporta msn.com

Acido sulla ex ma non era tentativo di sfregio perchè poteva lavarsi - Il giudice di Verbania ha condannato l’imputato a tre anni perché, grazie al risciacquo, la donna non aveva riportato danni profondi ... Segnala ilsole24ore.com

Gettò acido sulla ex ma per il giudice non tentò di sfregiarla: “Lei si poteva sciacquare” - A Verbania il tribunale condanna un uomo che ha assalito la ex ma riqualifica i capi di imputazione perché l’aggressione è avvenuta nel salone da parrucchiera ... Lo riporta msn.com

Aggredita con l’acido nel suo salone, ma per il giudice non fu tentato sfregio - Eppure, secondo il gup Mauro D’Urso, quel gesto non rientra nei confini giuridici del tentativo di deformazione o sfregio permanente del viso. Si legge su giornalelavoce.it

«Ti getto nell'acido e non ti riconoscono più», condannato l'ex violento - Ha patteggiato una pena di nove mesi di reclusione davanti al giudice di Perugia Francesco Loschi il 45enne di Assisi accusato di aver sottoposto l’ex compagna a una sequenza ... Secondo msn.com

Le getta l’acido addosso, poi tenta di stuprarla: la procura chiede 12 anni per l’ex marito di Fabriano - È la richiesta di condanna avanzata ieri dal pm Valeria Cigliola per Ali Ben Haouzi, il marocchino di 45 anni arrestato lo scorso agosto dopo aver accoltellato e ... Scrive corriereadriatico.it