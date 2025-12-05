Acido sulla ex per il giudice non tentò sfregio perché si poté lavare

Tgcom24.mediaset.it | 5 dic 2025

Il liquido utilizzato era "inidoneo" a provocare "in concreto" il danno, perché nel locale era "possibile risciacquare immediatamente la cute colpita senza attendere i circa quindici minuti necessari per la cristallizzazione della lesione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

acido sulla ex per il giudice non tent242 sfregio perch233 si pot233 lavare

Acido sulla ex, per il giudice "non tentò sfregio perché si poté lavare"

