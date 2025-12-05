Achille Lauro a Caserta | pizza da I Masanielli dopo la finale di X Factor | FOTO
È stata una serata speciale per gli amanti della buona cucina e della musica: Achille Lauro, noto cantautore e giudice di X Factor 2025, ieri sera è stato a Caserta per gustare una pizza d’eccellenza presso la celebre pizzeria “I Masanielli” di Francesco Martucci, riconosciuta come una delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
