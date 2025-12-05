Aceti Salutequità | Insostenibile il finanziamento Ssn aggiornare strategia

Ilgiornaleditalia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

‘Necessaria una vision che affronti priorità dei pazienti’ Roma, 04 dic. - (Adnkronos) - “È ormai diventato insostenibile continuare a finanziare il Servizio sanitario nazionale con risorse importanti pari, nel 2026, a circa 142 miliardi, in una modalità che potremmo definire ‘per inerzia’ su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

aceti salutequit224 insostenibile il finanziamento ssn aggiornare strategia

© Ilgiornaleditalia.it - Aceti (Salutequità): "Insostenibile il finanziamento Ssn, aggiornare strategia"

Approfondisci con queste news

aceti salutequit224 insostenibile finanziamentoAceti (Salutequità): “Insostenibile il finanziamento Ssn, aggiornare strategia” - (Adnkronos) – “È ormai diventato insostenibile continuare a finanziare il Servizio sanitario nazionale con risorse importanti pari, nel 2026, a circa 142 miliardi, in una modalità che potremmo definir ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aceti Salutequit224 Insostenibile Finanziamento