Accredito degli enti certificatori per la lingua italiana L2 | cosa prevede il nuovo decreto MUR

Orizzontescuola.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Decreto Ministeriale n. 959, firmato il 14 novembre 2025 e pubblicato il 1° dicembre successivo, istituisce un Elenco ufficiale degli enti autorizzati a certificare la competenza nella lingua italiana come seconda lingua (L2). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

