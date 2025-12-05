Accredito degli enti certificatori per la lingua italiana L2 | cosa prevede il nuovo decreto MUR
Il Decreto Ministeriale n. 959, firmato il 14 novembre 2025 e pubblicato il 1° dicembre successivo, istituisce un Elenco ufficiale degli enti autorizzati a certificare la competenza nella lingua italiana come seconda lingua (L2). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
