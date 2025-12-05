Accordo storico sulle Tea | l’Europa pronta a riconoscerle Cia | Adesso nessuno le chiami più Ogm

Gamberorosso.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è l'intesa tra Parlamento e Consiglio per il via libera alle Tecnologie di evoluzione assistita per ottenere piante resistenti. Il punto cruciale è la distinzione rispetto agli organismi geneticamente modificati. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

