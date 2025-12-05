Accordo Asl-Sodalis | volontari nelle Case della Comunità

Salernotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, ha approvato lo schema di accordo quadro con il Csv Sodalis per la pianificazione delle attività di volontariato all'interno delle Case della Comunità. L'intesa disciplina l'ingresso e il ruolo operativo degli Enti del Terzo Settore nelle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

