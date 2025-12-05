Accoltellò un 19enne in Piazza Duomo a Milano arrestato un 21enne nel Bolognese | si nascondeva a casa del fratello

È stato fermato nel Bolognese un 21enne, originario dell’Egitto, per aver accoltellato e ferito un suo connazionale 19enne lo scorso 25 novembre in un fast food a due passi da piazza Duomo a Milano. Il giovane, secondo le prime informazioni irregolare e con precedenti, è accusato di tentato omicidio. Cosa era successo. Il 25 novembre, intorno alle 20 di sera, era successo tutto in un lampo. Prima un fendente all’addome, poi uno al torace al primo piano di un locale che si affaccia sulla Loggia dei Mercanti. Il 19enne era stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza al Fatebenefratelli, dove è stato operato immediatamente. 🔗 Leggi su Open.online

