Accoltellò un 19enne in Piazza Duomo a Milano arrestato un 21enne nel Bolognese | si nascondeva a casa del fratello

È stato fermato nel Bolognese un 21enne, originario dell’Egitto, per aver accoltellato e ferito un suo connazionale 19enne lo scorso 25 novembre in un fast food a due passi da piazza Duomo a Milano. Il giovane, secondo le prime informazioni irregolare e con precedenti, è accusato di tentato omicidio. Cosa era successo. Il 25 novembre, intorno alle 20 di sera, era successo tutto in un lampo. Prima un fendente all’addome, poi uno al torace al primo piano di un locale che si affaccia sulla Loggia dei Mercanti. Il 19enne era stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza al Fatebenefratelli, dove è stato operato immediatamente. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Quando le forze dell'ordine gli avevano chiesto perché avesse accoltellato il 19enne all'addome, lui aveva detto di averlo fatto perché gli stava antipatico Il minorenne arrestato per tentato omicidio non aveva perà rivelato i precedenti di quell’accoltellamento: c - facebook.com Vai su Facebook

Afragola, 19enne accoltellato: minore arrestato per tentato omicidio Vai su X

Accoltellò giovane in Piazza Duomo a Milano, fermato - E' stato fermato dalla polizia, coordinata dalla Procura, un egiziano di 21 anni, irregolare e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio ... Segnala msn.com

Milano, giovane accoltellato in Piazza Duomo: fermato un 21enne nel Bolognese - È stato fermato dalla polizia nel Bolognese un egiziano di 21 anni, irregolare e con precedenti, ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto il 25 novembre in Piazza Duomo, dove un 19enne era ... Si legge su tg24.sky.it

Accoltella all’addome e al petto un ragazzo di 19 anni in piazza Duomo a Milano: arrestato un 21enne - A Milano un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in piazza Duomo ed è stato ricoverato con urgenza. Come scrive fanpage.it