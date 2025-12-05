Accoltellamento in piazza Duomo la Polizia arresta 21enne egiziano irregolare e con precedenti

Accoltellamento in Piazza Duomo a Milano: la Polizia di Stato ha eseguito sabato 29 novembre un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di un cittadino egiziano di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia. E’ ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio a seguito di accoltellamento di un suo connazionale. Accoltellamento . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Accoltellamento in piazza Duomo, la Polizia arresta 21enne egiziano irregolare e con precedenti

Contenuti che potrebbero interessarti

Olbia, accoltellamento in piazza: gli aggressori accusati di tentato omicidio La polizia ha denunciato tre persone - facebook.com Vai su Facebook

Accoltellamento in piazza Duomo, la Polizia arresta 21enne egiziano irregolare e con precedenti - Accoltellamento in Piazza Duomo a Milano: la Polizia di Stato ha eseguito sabato 29 novembre un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di un cittadino ... Riporta ilnotiziario.net

Accoltella all’addome e al petto un ragazzo di 19 anni in piazza Duomo a Milano: arrestato un 21enne - A Milano un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in piazza Duomo ed è stato ricoverato con urgenza. Segnala fanpage.it

Coppia aggredita da una gang in piazza Duomo a Milano: prima gli insulti omofobi e poi lo scippo - Sono un uomo e una donna transessuale, entrambi italiani di 23 anni. Scrive milanotoday.it