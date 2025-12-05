Accoltella un ragazzo di 19 anni accanto al McDonald' s lo lascia a terra e scappa

Una lite violenta scoppiata per motivi legati alla gelosia e poi l'accoltellamento. Un 21enne di origine egiziana ha colpito più volte con un fendente un 19enne, che si è salvato grazie all'intervento dei passanti. È quanto accaduto in pieno centro a Milano, nella serata dello scorso 25 novembre. 🔗 Leggi su Today.it

