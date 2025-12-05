Accoltella un ragazzo di 19 anni accanto al McDonald' s in Duomo giovane fermato per tentato omicidio

Gelosia. Dietro all'accoltellamento gravissimo in piazza Mercanti a Milano ci sarebbe questa motivazione. Ora il responsabile, un ventunenne egiziano è stato fermato dalla polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio. Se la vittima diciannovenne non fosse stata soccorsa subito sarebbe morta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Accoltella un ragazzo di 19 anni accanto al McDonald's in Duomo, giovane fermato per tentato omicidio

