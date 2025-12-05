Accoltella all'addome e al petto un ragazzo di 19 anni in piazza Duomo a Milano | arrestato un 21enne

A Milano un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in piazza Duomo ed è stato ricoverato con urgenza. Per questo episodio è stato arrestato un 21enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Quando le forze dell'ordine gli avevano chiesto perché avesse accoltellato il 19enne all'addome, lui aveva detto di averlo fatto perché gli stava antipatico Il minorenne arrestato per tentato omicidio non aveva perà rivelato i precedenti di quell’accoltellamento: c - facebook.com Vai su Facebook

Milano, due ragazzi circondati e aggrediti: 18enne accoltellato a volto e addome, è gravissimo - Milano, 26 ottobre 2025 – Due giovani sono stati aggrediti questa notte in via Camoens, vicino a un locale nella zona della Triennale. Secondo ilgiorno.it

Accoltella ragazzo di 27 anni, arrestato per tentato omicidio - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato per tentato omicidio un ragazzo tunisimo di 22 anni che avrebbe partecipato all'aggressione di un ragazzo di 27 anni avvenuta stamani nel ... Scrive ansa.it

Coltellate all’Arco della Pace, grave un 18enne: lui e un amico aggrediti da un gruppo rivale poi sparito - MIlano – Un ragazzo colpito con una bottigliata in testa. Come scrive ilgiorno.it

Accoltellato e rapinato dal gruppo a Milano: 22enne resterà invalido. Il "bottino" di 50 euro e i messaggi: «Facciamo una storia su Ig» - Ennesimo episodio di violenza per le strade di Milano, dove nella notte un giovane di 22 anni è stato picchiato, rapinato e accoltellato da un gruppo di coetanei. leggo.it scrive