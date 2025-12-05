Anche l’Università di Siena nel caos nazionale dopo il primo appello-filtro per l’ingresso al corso di laurea di Medicina. Da una parte c’è la valanga di ricorsi presentati dagli studenti contro le nuove modalità di accesso volute dal Mur, con le sue tre prove d’esame in un giorno; dall’altra la nuova bufera che sta emergendo sui risultati del primo appello, svoltosi in tutti gli atenei italiani il 20 novembre scorso. Sembra infatti che nove studenti su dieci risultino bocciati. L’ufficialità e i numeri senesi della vicenda non ci sono ancora, visto che il portale Universitaly, su affidamento del Mur, non ha pubblicato i risultati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accesso a Medicina. Si temono le bocciature alla prima prova