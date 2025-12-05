Accensione dell' albero in Cavea all' Auditorium Parco della Musica
La magia delle feste torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: domenica 7 dicembre, alle ore 17.30, si terrà la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale in Cavea, dando ufficialmente il via alla stagione natalizia con una serata di musica e spettacolo aperta a tutta la città. 🔗 Leggi su Romatoday.it
