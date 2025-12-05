Accendi la voce Letture in libertà | No al silenzio vince la forza delle parole
Filippo Faina, premiato per la lettura del monologo “Non pensare. Diventa” di Kevin Russo, e Asia Paparelli, che ha interpretato “Lettera a un bambino mai nato” di Oriana Fallaci: sono i vincitori di “Accendi la Voce“, il contest dedicato a Ovidiu Stamulis, l’ex studente del Capitini, trucidato dal patrigno dieci anni fa. L’iniziativa ha riportato sull’ideale palco del Politecnico la forza delle parole e il coraggio dei ragazzi che scelgono di non restare in silenzio. Così trenta studenti si sono messi in gioco partecipando prima a un corso propedeutico extra-curricolare pomeridiano di dieci lezioni e poi alla gara di lettura ad alta voce. 🔗 Leggi su Lanazione.it
