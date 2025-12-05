Accardi | Scudetto? Dico Milan hanno l’allenatore più intelligente del campionato

A parlare del Milan e della lotta scudetto in Serie A, più agguerrita che mai, è stato anche il procuratore sportivo Beppe Accardi: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Accardi: “Scudetto? Dico Milan, hanno l’allenatore più intelligente del campionato”

Scopri altri approfondimenti

Lotta Scudetto, Accardi: "Il Milan insieme al Napoli ha l'allenatore più intelligente del campionato.." Vai su X

Accardi fa sognare i tifosi dell'Inter ad occhi aperti Ecco cosa potrebbe accadere nel calciomercato di gennaio / - facebook.com Vai su Facebook

Lotta Scudetto, Accardi: "Il Milan insieme al Napoli ha l'allenatore più intelligente del campionato.." - com è intervenuto così l’operatore di mercato Beppe Accardi, che ha voluto parlare di Milan ma non solo. Lo riporta milannews.it

Accardi: "Chi vincerà lo scudetto? Dico Milan. Insieme al Napoli ha l'allenatore più intelligente del campionato italiano" - com, l’operatore di mercato Beppe Accardi ha rilasciato queste parole sulla corsa scudetto e sul prossimo mercato di gennaio: Chi vincerà ... Segnala milannews.it

Accardi: “Napoli e Milan hanno gli allenatori più intelligenti del campionato” - Da quando è morto Joe Barone determinati equilibri sono venuti a mancare”. Scrive tuttonapoli.net

Accardi: “Scudetto? Vince il Milan, ecco perché. Inter, a gennaio mi aspetto colpi mirati” - Le dichiarazioni dell'agente sulla lotta per il titolo in Serie A e sulla finestra di calciomercato invernale alle porte ... Si legge su fcinter1908.it

Serie B, Accardi avvisa: «Venezia favorito. Occhio a Frosinone e Palermo» - com, Beppe Accardi analizza il momento della Fiorentina, indica il Milan per lo Scudetto e commenta mercato e Serie B. Riporta ilovepalermocalcio.com

L'ELOGIO - Accardi: "Milan e Napoli hanno gli allenatori più intelligenti del campionato italiano" - Beppe Accardi, operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb: "La Fiorentina? Si legge su napolimagazine.com