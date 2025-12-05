Abusi storici c’è la sanatoria Approvata la riforma dell’edilizia norme semplificate per il settore

Roma, 5 dicembre 2025 – Una forte iniezione di semplificazioni, per mettere fine all’attuale stratificazione normativa. Un maggiore ricorso al principio del silenzio assenso e ai poteri sostitutivi per dare certezze agli investimenti. Ieri il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge delega per la revisione del Testo unico dell’edilizia. Parla di "svolta" il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini: "Mettiamo fine ai contenziosi che possono nascere sulle ambiguità delle norme. Non ci saranno più casi come quelli di Milano". Anche la ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, evidenzia che si interviene "in modo concreto su uno dei nodi strutturali del Paese: la semplificazione del settore edilizio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Abusi storici, c’è la sanatoria. Approvata la riforma dell’edilizia, norme semplificate per il settore

