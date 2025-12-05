Abel Braga nella bufera | Quelle maglie rosa no sembrano da gay
Il calcio come religione, lo scandalo come eresia In Brasile il calcio non è solo un gioco: è un rito collettivo, l’identità nazionale, quasi una materia sacra. Per questo ogni parola, ogni gesto di chi lo rappresenta pesa come una sentenza e risuona nel mondo. E quando a pronunciare una frase storta è un’icona come . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Abel Braga, nuovo allenatore dell’Internacional di Porto Alegre, ha fatto subito parlare di sé dopo la prima conferenza stampa Il 73enne ha rilasciato una dichiarazione decisamente infelice che ha scatenato il putiferio in Brasile A seguito di queste parole, - facebook.com Vai su Facebook
