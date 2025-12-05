Il calcio come religione, lo scandalo come eresia In Brasile il calcio non è solo un gioco: è un rito collettivo, l’identità nazionale, quasi una materia sacra. Per questo ogni parola, ogni gesto di chi lo rappresenta pesa come una sentenza e risuona nel mondo. E quando a pronunciare una frase storta è un’icona come . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Abel Braga nella bufera: “Quelle maglie rosa no, sembrano da gay”