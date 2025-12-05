Abbigliamento cibo e idee regalo | torna la Fiera degli Oh Bej Oh Bej!

Milanotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 5 all'8 dicembre a Milano torna la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, il più tradizionale e popolare degli appuntamenti della settimana di Sant’Ambrogio a Milano. La fiera si snoda tra il Castello e il Parco Sempione con numerose bancarelle di dolci, sorprese e curiosità, una tappa obbligata per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Idee regalo per runner a meno di 20 euro - Abbiamo infatti deciso di redigere per te una carrellata di idee regalo per runner, tutte proposte ... runnersworld.com scrive

Nike, 9 idee regalo per l'abbigliamento sportivo - Per chi è appassionato di fitness, palestra & co, l’abbigliamento ... Da gqitalia.it

Idee regalo food per Natale: perché al cibo non si dice mai di no - Pensateci bene: se conoscete un minimo il destinatario del regalo, non dovrebbe essere difficile pensare a ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Abbigliamento Cibo Idee Regalo