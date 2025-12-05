Abbigliamento cibo e idee regalo | torna la Fiera degli Oh Bej Oh Bej!
Dal 5 all'8 dicembre a Milano torna la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, il più tradizionale e popolare degli appuntamenti della settimana di Sant’Ambrogio a Milano. La fiera si snoda tra il Castello e il Parco Sempione con numerose bancarelle di dolci, sorprese e curiosità, una tappa obbligata per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
