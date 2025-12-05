Abbattuti 5 droni sulla base dei sottomarini nucleari in Francia Il precedente in Irlanda sulla rotta di Zelensky
Almeno cinque droni hanno sorvolato venerdì sera la base navale francese di Ile Longue che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare. Cinque droni sono stati rilevati intorno alle 19,30 sopra la base, che confina con il porto di Brest. Il battaglione fucilieri dei marine, responsabile della protezione della base, ha sparato diversi colpi per neutralizzarli. Lo riporta Franceinfo. Nuovo allarme droni a Berlino, notte di paura e voli bloccati per due ore: dito puntato contro la Russia I sorvoli di droni in quest’area riservata non sono rari. Nella notte tra il 17 e il 18 novembre, è stato segnalato un sorvolo “sulla penisola di Crozon”, che include l’Ile Longue, ma non sulle installazioni militari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#TG2000 - #Ucraina, abbattuti droni russi. Mosca attacca, #Zelensky in cerca di sostegno #18novembre #Russia #Putin #RussiaUkraineWar #Donbass #Kiev #Donetsk #Zaporizhzhia #NEWS #TV2000 @tg2000it Vai su X
Diversi droni hanno sorvolato la base sottomarina di Île Longue (Finistère), sede dei sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare (SSBN) francesi, giovedì sera 4 dicembre: lo ha riferito la gendarmeria all'AFP. Cinque droni sono stati tecnicamente r - facebook.com Vai su Facebook
Francia, aperto il fuoco contro 5 droni su base nucleare Ile Longue a Brest: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, aperto il fuoco contro 5 droni su base nucleare Ile Longue a Brest: cosa sappiamo ... Da tg24.sky.it
Francia, 5 droni sorvolano la base dei sottomarini nucleari: l'artiglieria spara diversi colpi e li abbatte - Diversi droni hanno sorvolato la base sottomarina di Île Longue (Finistère), sede dei sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare (SSBN) francesi, giovedì sera ... msn.com scrive
Droni sorvolano una base nucleare in Francia, interviene l'artiglieria - Cinque droni hanno sorvolato ieri sera la base sottomarina francese dell'Ile Longue, nella rada di Brest, all'estremo ovest della Francia, dove sono dislocati i sottomarini nucleari lanciamissili ... Segnala ansa.it
Francia, droni sorvolano base sottomarini nucleari: artiglieria apre il fuoco - In Francia, cinque droni hanno sorvolato giovedì sera la base sottomarina di Ile Longue, nella rada di Brest, che ospita i sottomarini lanciamissili balistici ... Scrive msn.com
Droni sorvolano base nucleare Francia, «interviene artiglieria» - Il battaglione di artiglieria marittima che protegge il sito «ha effettuato diversi tiri antidrone» ... Scrive msn.com
Cinque droni sorvolano una base nucleare francese: scatta l’allarme sicurezza. “Effettuati tiri per abbatterli” - Allarme sicurezza all'Ile Longue: intercettati velivoli non identificati sopra la base della dissuasione nucleare francese ... Scrive ilfattoquotidiano.it