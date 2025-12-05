Almeno cinque droni hanno sorvolato venerdì sera la base navale francese di Ile Longue che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare. Cinque droni sono stati rilevati intorno alle 19,30 sopra la base, che confina con il porto di Brest. Il battaglione fucilieri dei marine, responsabile della protezione della base, ha sparato diversi colpi per neutralizzarli. Lo riporta Franceinfo. Nuovo allarme droni a Berlino, notte di paura e voli bloccati per due ore: dito puntato contro la Russia I sorvoli di droni in quest’area riservata non sono rari. Nella notte tra il 17 e il 18 novembre, è stato segnalato un sorvolo “sulla penisola di Crozon”, che include l’Ile Longue, ma non sulle installazioni militari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Abbattuti 5 droni sulla base dei sottomarini nucleari in Francia. Il precedente in Irlanda sulla rotta di Zelensky