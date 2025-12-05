Abbassamento della tasse di soggiorno se ne parla a Fiumicino

Fiumicino, 5 dicembre 2025 – “Questa mattina nel corso della commissione bilancio, su proposta dei rappresentanti di Fratelli d’Italia, si è ragionato in merito alla possibilità di abbassare la tassa di soggiorno riportandola ai valori previsti dal regolamento vigente. Peraltro di questi argomenti si era trattato già in via preliminare nella commissione attività produttive. Una decisione che riteniamo coerente con il comportamento di uno schieramento politico serio e maturo, capace di confrontarsi nel merito delle questioni e di agire nell’interesse della comunità”, ne dà notizia il gruppo consiliare Fratelli d’Italia di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

