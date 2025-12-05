Abass un italiano a Dubai | Sono venuto qui per cambiare vita E per vincere l' Eurolega

L'ala 32enne oggi torna a Bologna da avversario in Eurolega: "Ho trovato una cultura che si avvicina a quella della mia famiglia. Viaggi lunghi, ma impari a usare bene il tempo. Vedo del potenziale nella Nazionale, sono fiducioso. Peccato che le nostre squadre non diano le chiavi agli italiani". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Abass, un italiano a Dubai: "Sono venuto qui per cambiare vita. E per vincere l'Eurolega"

