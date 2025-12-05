A1 volley femminile ultima volata verso la Coppa Italia | Macerata-Bergamo e Novara-Firenze che incroci!

Con Conegliano e Scandicci già partite per il Brasile dove disputeranno la prossima settimana il Mondiale per club, si disputano nel week end le restanti sfide della serie A1 che porteranno alla conclusione del girone di andata (è la 13ma giornata) e la composizione della griglia della Coppa Italia. La giornata scatta sabato alle 21.00 a Macerata dove la Cfb Balducci Hr ospita il Bergamo in una sfida che significa molto per entrambe le squadre. Le lombarde cercheranno di allungare a quattro vittorie la striscia positiva che ha permesso alla squadra di Parisi di tirarsi fuori dalle sabbie mobili e di risalire fino all’ ottavo posto che le orobiche cercheranno difendere con le unghie e i denti dall’assalto di chi segue molto da vicino ( Firenze e Cuneo ). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A1 volley femminile, ultima volata verso la Coppa Italia: Macerata-Bergamo e Novara-Firenze, che incroci!

