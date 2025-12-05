A Zelig con Davide Spadolà anche il sindaco di Limbiate

Le domande del “sindaco di Limbiate” a Zelig, attraverso Davide Spadolà, comico limbiatese, già da diversi anni sulle scene, nei locali ma anche in tv, con Zelig e Colorado. Davide Spadolà porta Limbiate a Zelig Per la nuova edizione di Zelig on, in onda la domenica sera su Italia 1 e condotta da Paolo Ruffini . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

