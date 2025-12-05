A tutto Cloud Dancer Il colore dell’anno eletto da Pantone è bianco come la neve E irradia viso e make up

Se il 2025 ci ha avvolto nel calore rassicurante e terroso del Mocha Mousse, con le sue sfumature di cacao e caffè che invitavano al comfort, ora è tempo di cambiare registro. Dimenticate le tonalità gourmand e scure: Pantone ha voltato pagina, spalancando le finestre su un orizzonte di luce purissima. Il verdetto per il nuovo anno è Cloud Dancer. Una sfumatura di bianco che non è semplice assenza di colore, ma una dichiarazione di libertà. Etereo, soffice, capace di catturare la luce e rifletterla, questo bianco “nuvola” è pronto a spazzare via la pesantezza dei mesi scorsi, portando nel nostro beauty case una ventata di freschezza glaciale ma incredibilmente avvolgente. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - A tutto Cloud Dancer. Il colore dell’anno eletto da Pantone è bianco come la neve. E irradia viso e make up

