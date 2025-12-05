A trionfare a X Factor 2025 è la giovane Rob Secondo EroCaddeo terza Delia e quarto a sorpresa PierC Ecco com' è andata

È Rob, del team di Paola Iezzi, a trionfare alla 19ma edizione di X Factor. Roberta Scandurra, catanese di 20 anni, era considerata l’underdog, come non si stancava mai di definirla Achille Lauro. Una punk girl, che piano piano, come un diesel ha fatto strada fino a salire sulla parte più alta del podio. Mentre lo strafavorito della prima ora PierC è arrivato a sorpresa quarto. La finalissima di X Factor 2025 – show Sky Original prodotto da Fremantle – si è svolta per il secondo anno consecutivo a piazza del Plebiscito a Napoli. Una serata fredda ma molto calorosa, davanti a oltre 16mila spettatori (e trasmessa in diretta su Sky, in streaming su Now e in chiaro su TV8), suddivida in tre manche senza eliminazioni. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - A trionfare a X Factor 2025 è la giovane Rob. Secondo EroCaddeo, terza Delia e quarto a sorpresa PierC. Ecco com'è andata

