A Trieste condannato a 9 mesi per aver rubato una pianta di basilico rischia il carcere per i precedenti

In altre circostanze il furto di una pianta di basilico non avrebbe avuto conseguenze gravi, ma nel caso di Trieste si è tradotto in 9 mesi di carcere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - A Trieste condannato a 9 mesi per aver rubato una pianta di basilico, rischia il carcere per i precedenti

Ex allenatore condannato per violenza sessuale su minori. La pena, 6 anni e 8 mesi di carcere. Le vittime 14 ragazzi Un ex allenatore di calcio di squadre giovanili, Calogero Russo, di 52 anni, è stato condannato dalla Gup del Tribunale di Trieste Flavia Mang - facebook.com Vai su Facebook

Ruba una piantina di basilico da un cortile, ladro incastrato dalle telecamere e condannato a 9 mesi - Un uomo di 42 anni, residente a Trieste, è stato condannato a nove mesi di carcere per il furto di una pianta di basilico. Lo riporta msn.com

Condannato a nove mesi di carcere per aver rubato una pianta di basilico da un cortile - Trieste, 42enne condannato a 9 mesi per aver rubato una pianta di basilico da un cortile. Segnala nordest24.it

Uomo ruba una pianta di basilico, condannato a 9 mesi - E nonostante il fatto che abbia poi restituito la stessa pianta e risarcito il proprietario. Lo riporta msn.com

Violenza sessuale su 14 minorenni in spogliatoio, doccia e in auto quando li accompagnava a casa: ex allenatore di calcio 52enne condannato a 6 anni e 8 mesi - Un ex allenatore di calcio di squadre giovanili, Calogero Russo, di 52 anni, è stato condannato dal Gup del Tribunale di Trieste Flavia Mangiante a 6 anni e 8 mesi ... Scrive ilgazzettino.it