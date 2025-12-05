A tre anni entra nella storia degli scacchi mondiali | chi è il bimbo prodigio indiano

In India è nato un nuovo fenomeno degli scacchi, Sarwagya Singh Kushwaha, appena tre anni, sette mesi e venti giorni, è stato ufficialmente inserito nel sistema di valutazione della Federazione Scacchistica Internazionale (FIDE), diventando così il più giovane giocatore al mondo a ottenere un punteggio riconosciuto. Con questo traguardo il piccolo talento ha superato il precedente record, anch’esso appartenente a un bambino indiano, Anish Sarkar, che aveva stabilito il primato nel novembre scorso. Risultati sorprendenti. Sarwagya, che frequenta ancora la scuola materna nello stato centrale del Madhya Pradesh, ha meravigliato l’ambiente scacchistico grazie alle sue prestazioni in diversi tornei regionali e nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

