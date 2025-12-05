A Torretta torna la Sagra della Vastedda | ospiti d’eccezione Sasà Salvaggio e Antonio Pandolfo

Palermotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torretta si prepara a vivere uno dei momenti più significativi della sua identità: la 41esima Sagra della “Vastedda” è in programma lunedì 8 dicembre. Si tratta di una manifestazione che rappresenta un abbraccio alle radici e alla storia del paese.Quest’anno una veste nuova per la sagra: dalle 10. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

A Torretta torna la “Sagra della Vastedda”: ospiti d’eccezione Sasà Salvaggio e Antonio Pandolfo - Torretta si prepara a vivere uno dei momenti più significativi della sua identità: la 41esima Sagra della “Vastedda” è in programma lunedì 8 dicembre. Segnala mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Torretta Torna Sagra Vastedda