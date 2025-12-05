A Torino arriva Botanical Groove | il nuovo festival di Orticola dedicato ai Plant Lovers

Torinotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino arriva Botanical Groove, il nuovo evento firmato Orticola del Piemonte dedicato alle nuove generazioni di plant lovers. Un weekend pensato per chi ama il verde, per chi vorrebbe amarlo ma “non ha il pollice”, e per chi cerca semplicemente un luogo in cui far convivere natura, creatività. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

