A Seiano arriva il Villaggio del Gusto | il borgo si accende per il Natale

A Seiano il 6 e il 7 dicembre, e poi ancora il 13 e il 14, arriva il “Villaggio del Gusto” con musica, show, sorprese e giochi. A Seiano il Natale non si annuncia: affiora lentamente tra le pietre del borgo, come un respiro caldo che attraversa vicoli, terrazze sul mare e antiche abitudini di comunità. . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - A Seiano arriva il Villaggio del Gusto: il borgo si accende per il Natale

Leggi anche questi approfondimenti

Quando arriva il weekend, la risposta è sempre pizza Tigabelas Pizzeria Info e prenotazioni Vico Equense 081 18123703 - Seiano 081 802 8502 - facebook.com Vai su Facebook

Apre domani il Villaggio del Gusto di Seiano di Vico Equense - Il Natale arriva a Seiano con un’esplosione di luci, profumi e tradizioni: sta per aprire le porte il Villaggio del Gusto, un evento che, per due fine settimana, ... Segnala ilmattino.it

A Seiano arriva il Villaggio del Gusto: il borgo si accende per il Natale - Nel primo fine settimana del mese, il 6 e il 7 dicembre, e poi ancora il 13 e il 14, l’antico cuore di Vico Equense si prepara a trasformarsi ... Secondo ilroma.net

Vico Equense. Apre il Villaggio del Gusto del borgo di Seiano - Il Natale arriva a Seiano con un’esplosione di luci, profumi e tradizioni: sta per aprire le porte il Villaggio del Gusto ... Segnala sorrentopress.it