A Santa Croce estratto di nascita di morte e di matrimonio diventano digitali

Il comune di Santa Croce sull'Arno fa un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione. Da questi giorni l'ufficio dei servizi anagrafici ha terminato la procedura per rendere digitali ulteriori documenti che riguardano il cittadino. Nello specifico da pochi giorni è possibile. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Radio Maria. . #Medjugorje in diretta dalla Chiesa di San Giacomo – Venerazione della Santa Croce ? Che il suo amore crocifisso illumini ciò che è oscuro,guarisca ciò che è spezzato e ridesti in noi una speranza che non svanisce mai. Che la Croce - facebook.com Vai su Facebook

In #FiPiLi coda in uscita a Santa Croce prov. da FI #viabiliTOS Vai su X

550 anni dalla nascita di Michelangelo: il restauro della lapide della famiglia Buonarroti - Era il 6 marzo 1475 quando nasceva Michelangelo Buonarotti, protagonista del Rinascimento italiano, e oggi nella basilica di Santa Croce, in occasione del 550esimo ... Segnala lanazione.it

Firenze, cerimonia in Santa Croce per i 550 anni della nascita di Michelangelo - La sua arte è tra noi, la sua personalità ancora è viva” Firenze, 6 marzo 2025 – “Quella di ... Segnala lanazione.it

Santa Croce celebra 550/o anniversario nascita Michelangelo - Firenze ha celebrato oggi il 550esimo anniversario della nascita di Michelangelo con una cerimonia della basilica di Santa Croce. Lo riporta ansa.it

Fano, il punto nascite di Santa Croce non verrà chiuso - Si continuerà a nascere a Fano, città che nel 2016 ha avuto numeri migliori di Pesaro (857 i nati al Santa Croce, 794 i nati al San Salvatore), almeno fino a quando non ci sarà ... Si legge su ilrestodelcarlino.it