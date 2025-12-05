A San Severo grande serata di kickboxing per il titolo italiano WTKA
A San Severo grande serata di kickboxing in programma domenica 7 dicembre presso il Palasport Falcone e Borsellino di viale Castellana a partire dalle 19. Nella importante riunione è previsto il combattimento per il titolo Italiano WTKA semi pro pesi massimi leggeri tra il sanseverese Paolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
