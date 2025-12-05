A Rimini è allarme lupi
Sull'erba ancora i segni dell'attacco, l'ultimo in ordine di tempo. Nel giardino recintato di una casa colonica a Rimini i lupi hanno sbranato tre agnellini e un alpaca. In città e nelle campagne riminesi le aggressioni sono aumentate, i residenti della zona ne hanno contate a decine negli ultimi mesi. I lupi oramai si sono spinti fino alle abitazioni e hanno imparato dove trovare cibo facile. Fra i cittadini la paura cresce e le proteste anche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
A Rimini cresce l'allarme per i lupi: «Siamo in ostaggio». E il sindaco ammette: «Non è solo percezione» Vai su X
EMERGENZA LUPI - Il comitato del quartiere 11 di Rimini: "Viviamo una situazione di allarme sociale ed economico documentato in tutti i modi possibili" - facebook.com Vai su Facebook
A Rimini cresce l'allarme per i lupi: «Siamo in ostaggio». E il sindaco ammette: «Non è solo percezione» - Nasce un comitato dopo le uccisioni di animali da allevamento edomestici e anche Sadegholvaad interviene: «Preoc ... corrieredibologna.corriere.it scrive
“Emergenza lupi”: il Comitato Quartiere 11 Rimini denuncia paura, danni e chiede interventi immediati - Il Comitato Quartiere 11 di Rimini torna a denunciare una situazione che definisce ormai “insostenibile”: la presenza sempre più frequente e aggressiva dei ... Lo riporta chiamamicitta.it
Rimini, “i lupi possono arrivare fino alla spiaggia, siamo segregati in casa”: dal nuovo comitato monta la protesta - Sono i sentimenti dei cittadini della periferia di Rimini e Comuni limitrofi alle prese con “continue e sempre più ... Si legge su corriereromagna.it
Allarme lupi a Rimini, sale il livello di allerta: "Ora deve intervenire la Regione" - Dopo gli attacchi dei lupi su animali da allevamento nelle vallate, cresce la paura fin nel forese di Rimini con cani sbranati e uccisi nei recinti delle case. Riporta ilrestodelcarlino.it
Allarme lupi, per la Provincia il problema è serio: Sadegholvaad scrive alla Regione - Il presidente della Provincia di Rimini: "Serve strategia per proteggere allevamenti e animali domestici" Questa mattina, 27 novembre, il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha s ... Riporta altarimini.it
Allarme lupi tra le case: "Bisogna lavorare insieme per garantire la sicurezza" - Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha recentemente affrontato la crescente preoccupazione dei cittadini di Rimini Nord riguardo alla presenza dei lupi nel territorio collinare e agli attacchi ... Si legge su ilrestodelcarlino.it