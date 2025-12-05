A processo come scafisti 4 migranti assolti dopo 17 mesi | riconosciuto stato di necessità

Il Tribunale ha assolto i 4 migranti sottoposti a fermo come scafisti nel luglio 2024: la non punibilità derivante dal riconoscimento dello "stato di necessità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Se io salvo qualcuno non faccio il gioco degli scafisti, faccio il gioco di quello che sta in mezzo al mare. Ancora ieri è morto un neonato! E allora la reazione, io vado a salvarli! E' sbagliato questo? Ma assolutamente no". Ben oltre la retorica, il buonsenso. E le - facebook.com Vai su Facebook

