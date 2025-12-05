A Più Libri più Liberi la protesta contro la casa editrice di estrema destra oscura gli stand | il compromesso degli editori che alla fine restano

Continua, seppur con modalità diverse, la protesta contro la casa editrice di estrema destra Passaggio al Bosco alla fiera Più Libri più Liberi, in corso a Roma. Alle 15 di domani, sabato 6 dicembre, diversi editori copriranno i propri stand per mezz’ora per contestare la scelta dell’ Associazione Italiana Editori di non aver ostacolato la presenza in fiera della casa editrice “incriminata”. Tra gli altri editori che hanno espresso interesse a partecipare alla protesta silenziosa ci sono Fandango, Coconico press, Becco giallo, Playground, Momo, Caissa, Voland, Sur, Red Star Press e Arena Repubblica Robinson. 🔗 Leggi su Open.online

