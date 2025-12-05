A ‘Più libri Più liberi’ continua la protesta sabato stand oscurati

Ildifforme.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – A ‘Più libri più liberi’, la Fiera della Piccola e Media Editoria in corso a Roma fino all’8 dicembre, continua a tenere banco il caso della casa editrice ‘Passaggio al Bosco’, accusata di pubblicare testi che esaltano il nazifascismo e l’antisemitismo. Dopo la lettera-appello del 2 dicembre, firmata da oltre 80 tra autori, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

a 8216pi249 libri pi249 liberi8217 continua la protesta sabato stand oscurati

© Ildifforme.it - A ‘Più libri Più liberi’ continua la protesta, sabato stand oscurati

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 8216pi249 Libri Pi249 Liberi8217