A Palazzo d' Avalos la mostra di arte contemporanea 21
I musei civici di Palazzo d’Avalos tornano ad accogliere la mostra d’arte contemporanea “21”. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Vasto e curata da Giuseppe Muzii, sarà aperta dal 7 dicembre 2025 (inaugurazione alle ore 18:) fino al 3 febbraio 2026, con ingresso gratuito. Protagonisti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Scopri altri approfondimenti
'Lunarie de lu Uaste 2026', la presentazione a Palazzo d'Avalos. Leggi qui https://www.histonium.net/notizie/tradizioni/72740/lunarie-de-lu-uaste-2026-la-presentazione-a-palazzo-davalos - facebook.com Vai su Facebook
A Palazzo d'Avalos la mostra di arte contemporanea “21” - L’esposizione, patrocinata dal Comune di Vasto e curata da Giuseppe Muzii, sarà aperta dal 7 dicembre 2025 ... Lo riporta chietitoday.it
Vasto, Il 7 dicembre a Palazzo d’Avalos l’inaugurazione della mostra di arte contemporanea “21” - Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:I musei civici di Palazzo d’Avalos tornano ad accogliere la mostra d’arte contemporanea “21”. abruzzonews24.com scrive
Mostra di Natale 2025 a Palazzo Marino: info e orari per ammirare il Polittico di Monte San Martino dei fratelli Crivelli - Torna dal 3 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026 la grande mostra di Natale a Palazzo Marino, l’appuntamento ormai tradizionale con la grande arte italiana e internazionale che ogni anno regala ai ... Scrive mentelocale.it
Mostra di Carla Villani: Venezia… “Giostrina del tempo!” a Palazzo Pisani - Un'interpretazione materica e sognante dei simboli lagunari. Scrive vicenzareport.it
Mostra di Natale 2025 a Palazzo Marino: Il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli - Torna dal 3 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026 la grande mostra di Natale a Palazzo Marino, l’appuntamento ormai tradizionale con la grande arte italiana e internazionale che ogni anno regala ai ... Segnala mentelocale.it
Palazzo d'Avalos cambia volto, neo percorso narra il passato - A Procida cambia volto il complesso di Palazzo d'Avalos, già edificio rinascimentale, a lungo carcere sull'isola nel Golfo di Napoli, nonchè depositario di secolari storie dalla forte identità. ansa.it scrive