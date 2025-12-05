A Natale ospita uno studente Erasmus | l’iniziativa di ESN per promuovere inclusione e scambio culturale Iscrizioni entro il 7 dicembre

Orizzontescuola.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività natalizie, non tutti gli studenti Erasmus hanno la possibilità di tornare nel proprio Paese. Per questo motivo, ESN – Erasmus Student Network – promuove una campagna che invita le famiglie italiane a offrire ospitalità per un pranzo o una cena durante i giorni del 24, 25 o 26 dicembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

