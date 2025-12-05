A Natale ospita uno studente Erasmus | l’iniziativa di ESN per promuovere inclusione e scambio culturale Iscrizioni entro il 7 dicembre
Durante le festività natalizie, non tutti gli studenti Erasmus hanno la possibilità di tornare nel proprio Paese. Per questo motivo, ESN – Erasmus Student Network – promuove una campagna che invita le famiglie italiane a offrire ospitalità per un pranzo o una cena durante i giorni del 24, 25 o 26 dicembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La Cripta del Duomo di @CittaCastello ospita la Mostra Internazionale di Arte Presepiale. Esposte circa centosettanta opere. Qui il servizio per il Tg Umbria retesole.it/2025/11/29/mos… @giorgio_galvani @MarcoBaruffi #natale #presepe #mostra Vai su X
TORNA LA MAGIA DEL NATALE AL CASTELLO DI SPINA! Dal 6 all’8 dicembre 2025, il suggestivo borgo di Spina ospita la Festa dell’Olio e i Mercatini Natalizi: tre giorni dedicati alla tradizione, ai sapori autentici e all’incanto delle feste. Insieme ai mercatini, c - facebook.com Vai su Facebook
Studente spagnolo di 22 anni in Erasmus accoltellato per strada: ha difeso un amico da un tentativo di rapina VIDEO - È uno studente spagnolo in Erasmus in Italia il 22enne accoltellato durante una rapina questa notte a Milano, in viale Romagna, zona Città Studi. Lo riporta ilgazzettino.it